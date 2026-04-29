Abano Terme vara una variazione di bilancio strategica | investimenti per turismo scuola e sicurezza idraulica

L’amministrazione comunale di Abano Terme ha approvato una variazione di bilancio con l’obiettivo di destinare risorse a settori chiave come il turismo, la scuola e la sicurezza idraulica. La decisione arriva in un momento di attenzione alle sfide finanziarie e mira a sostenere le infrastrutture locali, mantenendo un equilibrio tra investimenti e prudenza. La nuova delibera prevede modifiche alle allocazioni di fondi già pianificati, senza indicare cifre specifiche.

L’Amministrazione comunale di Abano Terme ha approvato una variazione di bilancio che, con prudenza finanziaria e coraggio negli investimenti, stanzia risorse per affrontare le criticità internazionali, rafforzando al tempo stesso i pilastri della città: turismo, istruzione e decoro urbano.In un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato... Turismo: Federalberghi Terme, “la salute leva strategica per il Paese”Il turismo della salute deve diventare un sistema Paese, capace di integrare sanità, ospitalità e territorio e di generare sviluppo sostenibile. Panoramica sull’argomento Si parla di: Abano Terme | 70.000€ per rilanciare la lettura tra i giovani. Una nuova casa per gli albergatori del bacino termale euganeoL’intervento rappresenta il primo significativo tassello nella rigenerazione del centro di Abano Terme perché restituirà un nuovo volto un edificio storico simbolo del territorio comunale ... padovaoggi.it Abano Terme tra acque termali, paesaggi incantati e ville di deliziaUna guida su cosa vedere ad Abano Terme tra terme storiche, Colli Euganei, ville venete, musei e i consigli sui ristoranti dove gustare una cucina tradizionale o più moderna. gazzettadelgusto.it