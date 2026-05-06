Aariana Rose Philip è la prima persona in sedia a rotelle a partecipare al Met Gala, evento di alta moda che si tiene ogni anno a New York. Quando ha ricevuto la chiamata con l’invito, ha reagito con sorpresa, quasi cadendo dalla sedia a rotelle. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione su questa prima storica partecipazione.

Quando Aariana Rose Philip ha ricevuto la telefonata che la informava del suo invito al Met Gala 2026, la reazione è stata immediata e letterale: è quasi caduta dalla sedia a rotelle. Per chi non vive nel mondo della moda, potrebbe sembrare un’esagerazione. Ma per chi conosce il peso simbolico di quell’evento, per chi ha passato una vita a sentirsi escluso dagli spazi che contano, quel momento rappresenta molto più di un semplice invito a una festa glamour. Aariana Rose Philip è una modella e musicista antiguano-americana con paralisi cerebrale quadriplegica. È diventata un volto riconoscibile sulle passerelle di Collina Strada a New York e ha conquistato la copertina di British Vogue.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Aariana Rose Philip fa la storia al Met Gala: è la prima persona in sedia a rotelle all’evento (il web impazzisce)

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