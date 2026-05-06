A2A roadshow nei quartieri | il dialogo con il territorio è aperto nel segno di decarbonizzazione e servizi

Il gruppo A2A ha avviato un roadshow nei quartieri di diverse città italiane, coinvolgendo le sue aziende locali in incontri con i cittadini. L’obiettivo è discutere di progetti legati alla decarbonizzazione e ai servizi offerti nel territorio. L’iniziativa si svolge in diverse tappe, con incontri pubblici e momenti di confronto diretto tra rappresentanti dell’azienda e abitanti delle comunità interessate.

Milano, 6 maggio 2026 – Il gruppo A2A e la sua rete di aziende che lavorano sul territorio, a stretto contatto con le comunità. Mobilità elettrica, reti energetiche, forniture elettriche e di gas, gestione dell’illuminazione pubblica, raccolta di rifiuti e dei servizi di igiene ambientale, sensibilizzazione sui temi della transizione energetica e rivoluzione digitale nella gestione delle smart city. La vita di un colosso, con i suoi grandi piani industriali e di sostenibilità, si trasforma in dialogo con la città. Con i municipi di Milano, dove, in un roadshow, per la seconda edizione, si apre il confronto su grandi prospettive e piccole migliorie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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