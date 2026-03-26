Nella Vallata del Sant’Agata si è svolto un incontro pubblico presso la parrocchia di Riparo Vecchio, durante il quale sono stati ascoltati i rappresentanti dei quartieri. La discussione si è concentrata sull’individuazione di priorità e interventi da realizzare nelle diverse aree della vallata. L'iniziativa ha coinvolto i cittadini e le autorità locali in un momento di partecipazione diretta.

A Riparo Vecchio un confronto costruttivo tra istituzioni e residenti per affrontare criticità e definire le priorità del territorio Un momento di ascolto e partecipazione ha coinvolto i territori della Vallata del Sant’Agata, protagonisti di un incontro pubblico tenutosi nei locali della parrocchia di Riparo Vecchio. All’appuntamento hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale, esponenti dei comitati di quartiere e numerosi cittadini, insieme al parroco don Giovanni Gattuso. Presenti il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, gli assessori Carmelo Romeo e Paolo Brunetti, e i consiglieri comunali Franco Barreca e Filippo Quartuccio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Vallata del Sant’Agata, Battaglia: "Dialogo aperto per individuare priorità e interventi nei quartieri"

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