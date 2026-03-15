Nicola Gardini nel Salento per presentare Il più bel romanzo del mondo e Daddy

Dal 16 al 18 marzo, Nicola Gardini, docente di Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford, e autore di romanzi, saggi e traduzioni, torna nel Salento per presentare due delle sue opere, “Il più bel romanzo del mondo” e “Daddy”. La sua visita prevede incontri pubblici e presentazioni, coinvolgendo il pubblico locale e approfondendo temi legati alla letteratura e alla scrittura.

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 saranno ben sei gli appuntamenti con Il più bel romanzo del mondo. L’Odissea raccontata da Nicola Gardini (Garzanti). Lunedì 16 si parte alle 9:30 al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Antonio Vallone” di Galatina e, alle 12, al Liceo Statale "Don Tonino Bello" di Copertino mentre alle 18:30 (info 0833561243) l'autore sarà ospite del Museo Diocesano di Nardò (piazza Pio XI) per un evento organizzato dall’Associazione Sogni di Carta con la collaborazione del Presidio del Libro di Nardò e della Libreria Fiore Mondadori Point di Nardò, della Biblioteca Diocesana, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e del Liceo Galileo Galilei di Nardò, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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