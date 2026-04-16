Sant' Angelo dei Lombardi incontro sulla pace

A Sant'Angelo dei Lombardi si è svolto un incontro dedicato al tema della pace, promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Durante l’evento è stata presentata la Nota pastorale intitolata

A Sant'Angelo dei Lombardi un momento di riflessione sul tema della pace promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza Episcopale Italiana con la presentazione della Nota pastorale "Educare a una pace disarmata e disarmante.Pace e comunità localeIl convegno si è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Educare a una pace disarmata e disarmante: le Acli e la conferenza episcopale a colloquio a Sant’Angelo dei LombardiIn uno dei momenti più oscuri della nostra storia, in una fase in cui ognuno sembra essersi ormai assuefatto alle cronache di guerra provenienti da... Sant'Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: quattro detenuti verso l'udienzaI fatti risalgono al 22 luglio 2023 e si collocano all’interno della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È venuta a mancare Fissolo Ferrero: il cordoglio dell'amministrazione di Sant'Angelo dei Lombardi; Nuovo Commissariato di PS a S.Angelo L. siglato in Prefettura protocollo; Pasqua di tensione a Sant'Angelo dei Lombardi: un investimento scatena una rissa in piazza; Gli opposti... litigano, spettacolo degli Arteteca a Sant'Angelo dei Lombardi. Educare a una pace disarmata e disarmante, a Sant’Angelo dei Lombardi l’incontro pubblico a cura delle Acli e della Conferenza EpiscopaleIn uno dei momenti più oscuri della nostra storia, in una fase in cui ognuno sembra essersi ormai assuefatto alle cronache di guerra provenienti da ogni angolo di mondo, le ACLI continuano il loro imp ... irpinianews.it Sant'Angelo dei Lombardi - Educare a una pace disarmata e disarmante , convegno Acli al Centro Sociale& In uno dei momenti più oscuri della nostra storia, in una fase in cui ognuno sembra essersi ormai assuefatto alle cronache di guerra provenienti da ogni angolo di mondo, le ACLI continuano il loro i ... tusinatinitaly.it Sant'Angelo Le Fratte : Informazioni utili alla cittadinanza Avviso Pubblico “IL VALORE DEL SAPERE – Concessione di Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti al primo e/o secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado” – 4^ Edizione - facebook.com facebook Sant’Angelo Lodigiano: balzo in avanti dell’Ambulatorio di Medicina del Sonno. Ottocento pazienti in carico e un centinaio di nuove impostazioni terapeutiche ogni anno. Leggi qui la news: asst-lodi.it/web/guest/cont… x.com