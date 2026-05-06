A Rutigliano il 16° Corteo Storico di San Nicola | rievocazione dell’inizio del Patronato del Santo

A Rutigliano si terrà sabato 9 maggio il 16° Corteo Storico di San Nicola, una manifestazione che ripercorre l’inizio del Patronato del Santo sulla città, avvenuto nel 1306. La rievocazione si inserisce nelle celebrazioni del 720° anniversario di questa tradizione religiosa, che ricorre nel 2026. L’evento prevede una sfilata con costumi d’epoca e rappresentazioni storiche legate alla figura di San Nicola e alla devozione locale.

È in programma Sabato 9 Maggio, a Rutigliano, il 16° Corteo Storico di San Nicola: rievocazione dell’inizio del Patronato di San Nicola su Rutigliano, nel 720° Anniversario (1306 - 2026). L’evento è stato dichiarato dalla Regione Puglia “Patrimonio Culturale della Puglia”. Per le vie della città.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Per il corteo storico di domani, 7 maggio, previsto invece tempo soleggiato - facebook.com facebook