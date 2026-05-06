A Roma insultano Sinner con adesivi offensivi credono che sia colpa sua il derby alle 12.30

A Roma, alcuni adesivi offensivi sono stati affissi in città contro il tennista Jannik Sinner, in relazione al derby Roma-Lazio disputato domenica 17 maggio alle 12:30. Le immagini sono state diffuse sui social e si riferiscono a un presunto collegamento tra l’atleta e l’evento calcistico, anche se non è ancora chiaro chi siano gli autori di queste azioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di alcuni tifosi e sui danni materiali.

Jannik Sinner è stato preso di mira con adesivi offensivi creati da chi non ha gradito il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle 12:30. Proteste, infatti, da parte dei tifosi delle due squadre in merito all’orario della partita, importante soprattutto per i giallorossi a caccia di un posto in Champions League. Purtroppo l’ignoranza dilaga. Sinner preso di mira per Roma-Lazio alle 12:30. Secondo la norma della Lega di Serie A, nelle ultime due giornate di campionato le sfide che coinvolgono squadre con obiettivi europei o di salvezza, devono svolgersi necessariamente in contemporanea. Milan, Juventus, Roma e Como si giocano la qualificazione in Champions.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Roma insultano Sinner con adesivi offensivi (credono che sia colpa sua il derby alle 12.30) Notizie correlate Leggi anche: Adesivi offensivi contro Jannik Sinner a Roma, perché sono spuntati in città per colpa del derby Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l’incrocio con gli Internazionali? Gasperini ‘risponde’ a Sarri(Adnkronos) – Continuano le polemiche intorno a Roma-Lazio, derby di Serie A in programma domenica 17 maggio. Contenuti e approfondimenti Sinner, manifesti offensivi a Roma e al Foro Italico: gli insulti sono pesantissimi. C’entra il derby Roma-LazioSinner, manifesti offensivi a Roma e al Foro Italico: gli insulti sono pesantissimi. C’entra il derby Roma-Lazio ... sport.virgilio.it Vergogna al Foro Italico: adesivi offensivi contro Jannik SinnerJannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d'Italia 2026. Reduce dai trionfi nei Masters1000 di Indian Wells, Miami, ... oasport.it