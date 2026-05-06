A passeggio nel centro del paese senza permessi | ripristinati gli arresti domiciliari

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato in flagranza di reato un uomo straniero di 37 anni. L'uomo si trovava nel centro del paese senza aver ottenuto i permessi necessari, violando le restrizioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Successivamente, sono stati ripristinati gli arresti domiciliari precedentemente sospesi.

Nella mattinata di lunedì 4 maggio i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo straniero di 37 anni per evasione. L’uomo, che dal dicembre scorso era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, è stato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banda del botto, diciottenne chiede gli arresti domiciliari I due paesi nel mirino del ladro (durante i suoi arresti domiciliari)È stato portato in carcere ieri, martedì 3 febbraio, un giovane ladro ritenuto responsabile di molteplici furti avvenuti a Riva del Garda e ad Arco... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Palpeggia giovane donna sull'autobus: 68enne scoperto a passeggio nel centro di Viterbo; Taormina. La pioggia del 1° Maggio non ferma i visitatori: in tanti a passeggio nel centro storico; Un week-end a passeggio nella natura, tra birdwatching, giochi e laboratori; L’avvocato Chiesa a Como tra shopping e selfie: il legale di Fabrizio Corona si gode il lago. Da Bedda Matri lo street food è davvero “da passeggio”: puoi gustarlo mentre cammini, tra una chiacchiera e l’altra, senza rinunciare al sapore della tradizione Il panino con le panelle è l’esempio perfetto: croccante, caldo e pratico da mangiare anche in - facebook.com facebook