I due paesi nel mirino del ladro durante i suoi arresti domiciliari

Un giovane ladro è stato arrestato martedì 3 febbraio e portato in carcere. È accusato di aver commesso diversi furti a Riva del Garda e ad Arco a partire dalla fine di dicembre. Durante gli arresti domiciliari, è stato identificato come il responsabile di queste azioni. Le indagini hanno portato alla sua cattura e all'ordine di detenzione.

È stato portato in carcere ieri, martedì 3 febbraio, un giovane ladro ritenuto responsabile di molteplici furti avvenuti a Riva del Garda e ad Arco negli ultimi mesi a partire dalla fine dello scorso dicembre. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe al centro di episodi che hanno coinvolto sia gli abitanti che i titolari di varie attività della zona. Dalle indagini condotte da Carabinieri e Polizia dello Stato è emerso che il malvivente ha tentato i vari colpi mentre si trovava agli arresti domiciliari. Per questo motivo il giudice per le indagini preliminari di Rovereto ha disposto il suo arresto presso la casa circondariale di Trento, dove ora è a disposizione delle autorità giudiziarie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

