O.A., un diciottenne di Sant’Angelo, ha presentato domanda di arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto nelle esplosioni ai bancomat. La richiesta arriva mentre proseguono le indagini sulla Banda del Botto, che include anche altre quattro persone identificate come complici. Gli investigatori hanno ricostruito i dettagli delle esplosioni, che hanno causato danni alle filiali bancarie nel territorio.

Sono stati chiesti i domiciliari anche per O.A., 18enne santangiolino indagato, insieme ad altre quattro persone, per le esplosioni ai bancomat delle banche. "Il giovane vive in famiglia con mamma e papà – dice il suo difensore Giambattista Badinotti – è incensurato e prima dell’arresto, era in cerca di occupazione. Si trova recluso nel carcere di Cremona e durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Farò la richiesta per vedere i tomi del fascicolo, che sono voluminosi e vedremo se chiedere o meno un rito alternativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Banda del botto, diciottenne chiede gli arresti domiciliari

Un giovane di 21 anni di Cento, sottoposto all’obbligo di dimora nel suo Comune, è stato arrestato dai carabinieri il 19 maggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.