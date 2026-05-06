A Palazzolo la presentazione di Lab-RF

A Palazzolo dello Stella si terrà la presentazione del LAB-RF, il nuovo spazio dedicato alle imprese del Distretto del Commercio Riviera Friulana. L'evento è promosso dal Distretto del Commercio, di cui il Comune di Palazzolo dello Stella è capofila. La manifestazione si svolgerà presso la sede del Distretto e sarà l'occasione per conoscere le finalità e le attività del laboratorio.

Il Distretto del Commercio Riviera Friulana, di cui è capofila il Comune di Palazzolo dello Stella, invita alla presentazione del LAB-RF – Laboratorio Riviera Friulana, il nuovo spazio dedicato alla crescita e alla valorizzazione delle imprese del Distretto del Commercio della Riviera Friulana.🔗 Leggi su Udinetoday.it 16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI) Notizie correlate Al Sant'Eugenio la rassegna "Venerdì contemporaneo": in scena ''Cibate'' di Rosario PalazzoloTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20... Arrondini stende il Palazzolo. La Cittadella sogna ancoraCITTADELLA 1PALAZZOLO 0 CITTADELLA: Celenza; Sabotic, Fort, Boccaccini; Morello (34’st Carretti), Mandelli, Dodaro (42’st Calanca), Sardella; Teresi,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Mezzogiorno del Formez, presentazione del volume a cura di Giovanni Farese e Guido Melis; Pagelle Pisa Varese -; Teatro Greco di Siracusa, la stagione dei record: Eschilo, Sofocle ed Euripide sold out prima ancora di cominciare; Presentazione di Elogio dei Tre Saperi di Marianella Sclavi (Bordeaux) (2.05.2026). la Repubblica - Palermo. . La banda del kalashnikov e gli equilibri del potere mafioso a Palermo. Il video racconto di Salvo Palazzolo. - facebook.com facebook