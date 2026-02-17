Al Sant' Eugenio la rassegna Venerdì contemporaneo | in scena ' ' Cibate' ' di Rosario Palazzolo
Venerdì 20 febbraio debutta, in prima nazionale, al teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 3941 a Palermo, "Cibate - ovvero, io poco prima che scappo", per il testo, la scena e la regia di Rosario Palazzolo. Lo spettacolo è prodotto da Marco Pupella e dal Teatro Sant'Eugenio e rientra nel cartellone del Festival di Teatro "Venerdì contemporaneo 2026" che vede la direzione artistica di Marco Pupella ed è giunto alla sua II edizione."Cibate" è in programma venerdì 20 e 27 febbraio, alle ore 21, e poi, venerdì 6 e 13 marzo, sempre alle ore 21.
Al Sant'Eugenio, per Venerdì contemporaneo, in scena Cibate di Rosario Palazzolo
