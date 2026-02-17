Al Sant' Eugenio la rassegna Venerdì contemporaneo | in scena ' ' Cibate' ' di Rosario Palazzolo

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20 febbraio debutta, in prima nazionale, al teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 3941 a Palermo, "Cibate - ovvero, io poco prima che scappo", per il testo, la scena e la regia di Rosario Palazzolo. Lo spettacolo è prodotto da Marco Pupella e dal Teatro Sant'Eugenio e rientra nel cartellone del Festival di Teatro "Venerdì contemporaneo 2026" che vede la direzione artistica di Marco Pupella ed è giunto alla sua II edizione."Cibate" è in programma venerdì 20 e 27 febbraio, alle ore 21, e poi, venerdì 6 e 13 marzo, sempre alle ore 21.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Tiger dad di Rosario Palazzolo conclude la rassegna "Bomba carta" da Gilda Sconzajuocu

Leggi anche: Antigones di Rosario Palazzolo va in scena al Teatro Biondo: una riscrittura contemporanea della tragedia classica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.