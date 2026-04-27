Arrondini stende il Palazzolo La Cittadella sogna ancora

Nella partita tra Cittadella e Palazzolo, la squadra di casa si è imposta con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Arrondini. La gara si è svolta allo stadio locale, con Celenza tra i pali e la formazione di partenza composta da Sabotic, Fort, Boccaccini, Morello, Mandelli, Dodaro, Sardella, Teresi, Arrondini e Marchetti. Durante il secondo tempo, sono entrati in campo anche Carretti, Calanca e Camara.