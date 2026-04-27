Arrondini stende il Palazzolo La Cittadella sogna ancora
Nella partita tra Cittadella e Palazzolo, la squadra di casa si è imposta con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Arrondini. La gara si è svolta allo stadio locale, con Celenza tra i pali e la formazione di partenza composta da Sabotic, Fort, Boccaccini, Morello, Mandelli, Dodaro, Sardella, Teresi, Arrondini e Marchetti. Durante il secondo tempo, sono entrati in campo anche Carretti, Calanca e Camara.
CITTADELLA 1 PALAZZOLO 0 CITTADELLA: Celenza; Sabotic, Fort, Boccaccini; Morello (34’st Carretti), Mandelli, Dodaro (42’st Calanca), Sardella; Teresi, Arrondini, Marchetti (32’st Camara). A disposizione: Anino, Stopelli, Barbi, Crosariol, Caprioni, Barozzini. All. Gori PALAZZOLO: Ilic, Cerri, Pelamatti (39’st Ferretti), Mafezzoni, Ragazzoni (42’st Coly), Mattioli, Verzelletti, Cantaboni (22’st Rizza), Uberti, Capone, Minessi. A disposizione: Piombino, Ragnoli, Capoferri, Palazzi, Bettinzoli. All. Bono Arbitro: Antoniucci di Roma 1 Reti: 10’ Arrondini Note: ammoniti Sabotic, Boccaccini, Teresi, Capone, Mattioli, Uberti Il guizzo di Arrondini (foto Montorsi) permette alla Cittadella di tenere vivo il sogno playoff.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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