Appalto integrazione scolastica Fidenza | siglato accordo tra Comune e FP CGIL territoriale

Il Comune di Fidenza ha firmato un accordo con la FP CGIL territoriale, perché aumentano le richieste di supporto per gli studenti con bisogni speciali. La decisione arriva dopo mesi di incontri e serve a migliorare l’assistenza nelle scuole, proteggendo anche il lavoro degli educatori di sostegno. Tra i dettagli, il nuovo protocollo prevede risorse più stabili e un’organizzazione più efficace per le attività di integrazione.

Un lungo confronto fra le parti che ha portato a un sostanziale aggiornamento dell’appalto per l’affidamento dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici, per minori sottoscritto nel 2023. Dalla firma scaturisce, in sintesi, una rimodulazione dell'organizzazione in modo da incrementare il grado di continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici che si concretizza nella continuità lavorativa sul secondo giorno di assenza dell’alunno - dopo che finora era coperto unicamente il primo giorno di assenza - e il riconoscimento del pasto al personale educativo. "Si tratta di un accordo rilevante - osserva il sindaco Davide Malvisi – che permette di incrementare il grado di continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici, offrendo modelli organizzativi necessari a rispondere alla sempre maggiore complessità dei percorsi di inclusione a scuola.🔗 Leggi su Parmatoday.it

È stato firmato un accordo tra il Comune di Ancona e l’URA per offrire corsi di rugby gratuiti agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche.

È stato firmato oggi un protocollo di intesa tra il Comune e il sindacato dei Carabinieri, con l’obiettivo di promuovere politiche giovanili, pari opportunità e progetti di inclusione sociale.

