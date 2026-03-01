La 28a edizione di “Jazz a Bollate” si svolge quest’anno grazie all’attività dell’associazione Bollate Jazz Meeting, che organizza la rassegna “Conoscere il Jazz”. La manifestazione prevede diverse serate dedicate alla musica jazz e si tiene nella città di Bollate, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che si svolgono nel corso della stagione.

Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - “Jazz a Bollate” torna con la 28a edizione

Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale...

Torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensamble jazzSabato 20 dicembre all'auditorium Annalisa Torgano, si terrà, alle ore 21 un concerto della stagione Brera jazz pop rock vol.