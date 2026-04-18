Temporali in arrivo allerta gialla a Milano e non solo Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Lombardia

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Lombardia, un’allerta gialla per temporali è stata attivata a partire dalla mezzanotte di oggi e fino a quella di domani. La comunicazione riguarda specificamente l’area di Milano e si riferisce a condizioni meteorologiche avverse che potrebbero interessare anche altre zone della regione nei prossimi giorni. Le previsioni indicano piovaschi e possibili rovesci temporaleschi nelle prossime ore.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della  Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani. Allerta gialla anche su altre zone della regione: Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei  sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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