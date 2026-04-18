Temporali in arrivo allerta gialla a Milano e non solo Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Lombardia

Nella regione Lombardia, un’allerta gialla per temporali è stata attivata a partire dalla mezzanotte di oggi e fino a quella di domani. La comunicazione riguarda specificamente l’area di Milano e si riferisce a condizioni meteorologiche avverse che potrebbero interessare anche altre zone della regione nei prossimi giorni. Le previsioni indicano piovaschi e possibili rovesci temporaleschi nelle prossime ore.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani. Allerta gialla anche su altre zone della regione: Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali in arrivo, allerta gialla a Milano e non solo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Lombardia Notizie correlate Leggi anche: Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporaliÈ stata diramata un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arriva il maltempo: diramata un'allerta meteo in Abruzzo; Allerta meteo gialla per maltempo in Emilia-Romagna: in arrivo temporali intensi; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Allerta meteo, in arrivo pioggia e temporali al Sud. Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge e Temporali su 2 regioni, i dettagliSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... ilmeteo.it Meteo – Piogge e temporali ancora in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco doveMeteo - Maltempo ancora in arrivo in Italia, con piogge e temporali pomeridiani: ecco l'allerta della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it ISOLATI ROVESCI O TEMPORALI | Previsioni Meteo Domenica 19 aprile 2026 Giornata ancora calda e soleggiata nel complesso, ma verso sera localmente non si esclude qualche breve pioggia. - facebook.com facebook Pioggia e temporali in Sicilia. #allertaGIALLA mercoledì #15aprile in otto regioni. Leggi l’avviso meteo del #14aprile bit.ly/14apr26avv #protezionecivile x.com