A Mandello sale l' attesa per la visita di Eva Henger e della figlia Mercedesz

Sabato sera a Mandello si terrà un evento all’Elefante Caffè, in via Manzoni, con la presenza di Eva Henger e della figlia Mercedesz. La serata vedrà la partecipazione delle due ospiti, note nel mondo dello spettacolo, che sono già state protagoniste di eventi pubblici in passato. L’iniziativa ha suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di personaggi dello spettacolo. L’evento si svolgerà in un locale già frequentato da personaggi noti in diverse occasioni.

Ospiti d'eccezione a Mandello. Eva Henger e la figlia Mercedesz interverranno infatti sabato sera all'Elefante Caffè, locale di via Manzoni che già in passato ha ospitato noti personaggi dello spettacolo quali Fabrizio Corona.Le due ospiti arriveranno alle ore 21 e si intratterranno al bar, a.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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