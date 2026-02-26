La famiglia Henger si arricchisce con l’arrivo di una nuova componente, nata il 26 febbraio. La primogenita di Mercedesz e Alessio Salata ha appena fatto il suo ingresso nel mondo, portando gioia tra i loro cari. La notizia della nascita si diffonde, suscitando interesse tra chi segue da vicino le vicende di questa famiglia. La piccola ora è parte di una storia che continua a evolversi.

Un momento indimenticabile per la famiglia Henger, che accoglie con entusiasmo la nascita della primogenita di Mercedesz Il 26 febbraio 2026 è una data speciale per Mercedesz Henger e Alessio Salata, che hanno ufficializzato la nascita della loro primogenita. Attraverso i canali social, la coppia ha mostrato il primo scatto della piccola Aurora, condividendo la gioia del momento con i propri sostenitori e ricevendo immediatamente moltissimi messaggi di affetto. La fotografia ritrae i neo genitori accanto alla neonata in un'atmosfera carica di emozione e felicità.

© Novella2000.it - È nata la figlia di Mercedesz Henger e Alessio Salata: il nome della piccola

Fiocco rosa per Mercedesz Henger: ecco come si chiama la piccolaMercedesz Henger e Alessio Salata hanno annunciato il 26 febbraio 2026 la nascita della loro prima figlia, condividendo sui social il primo scatto e...

«Alessio è arrivato in un momento in cui volevo concentrarmi su me stessa dopo alcune esperienze sfortunate, e non stavo assolutamente cercando l’amore. Ed invece è arrivato questo ragazzo straordinario! » Con queste parole Mercedesz Henger aveva rac - facebook.com facebook