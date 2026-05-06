Venerdì 8 maggio 2026, a Genova, sarà presente Roberto Vannacci, il generale noto per aver fondato il movimento di destra ‘Futuro Nazionale’ dopo aver lasciato la Lega, di cui era stato eletto europarlamentare nel 2024. La sua visita ha suscitato alcune reazioni, e si prevede che possa essere oggetto di polemiche. Vannacci ha dichiarato di aspettarsi le reazioni degli antifascisti in vista dell'evento.

Venerdì 8 maggio 2026 è atteso a Genova Roberto Vannacci, il generale che ha fondato il nuovo movimento di destra ‘Futuro Nazionale’ dopo l'addio alla Lega, partito con il quale è stato eletto europarlamentare nel 2024. "Mi aspetto che Salis mi dica che non sono il benvenuto"Lo stesso Vannacci.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

25 aprile, Vannacci: “Vado al mare, non mi riconosco in ‘Bella ciao’ e tiritere antifasciste”(Adnkronos) – Il 25 aprile resta, nel dibattito pubblico e politico, nonostante gli 81 anni trascorsi, una ferita per alcuni ancora aperta.

Genova, comitato di quartiere denuncia antifascisti per le continue manifestazioni contro Casapound, chiesto il Daspo urbanoE' alta la tensione nel quartiere della Foce, a Genova, al centro di un dibattito pubblico e politico legato alla presenza della sede di Casapound.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Genova, arriva Vannacci e punge Silvia Salis: Tra un Bella Ciao e un servizio su Vogue mi dirà che non sono …; A Genova arriva Vannacci: Mi aspetto le tiritere degli antifascisti; Futuro Nazionale Vannacci, proseguono le iniziative nello spezzino; Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci.

A Genova arriva Vannacci: Mi aspetto le tiritere degli antifascistiIl generale fondatore di 'Futuro Nazionale' ha annunciato un evento in città, con frecciata alla sindaca Silvia Salis ... genovatoday.it

Genova, arriva Vannacci e punge Silvia Salis: Tra un Bella Ciao e un servizio su Vogue mi dirà che non sono il benvenutoNel bel mezzo delle celebrazioni per l’adunata degli alpini a Genova (8-10 maggio), il generale fondatore di Futuro Nazionale sarà a Genova venerdì ... ilsecoloxix.it

Allo Stradanuova Centrale di Genova il 9 maggio arriva Rumors Compra ora il tuo biglietto su OOOH.Events https://oooh.events/evento/rumors-stradanuova-biglietti/ In un elegante quartiere residenziale di New York, la festa per l'anniversario di matrimonio - facebook.com facebook

Arriva domani sera a Pesaro, dopo i sold out di Genova e Mantova, il tour di #Annalisa. Toccherà anche Torino, Milano, Firenze, Napoli e Roma. Il racconto di @mirimauti. @NaliOfficial x.com