Genova comitato di quartiere denuncia antifascisti per le continue manifestazioni contro Casapound chiesto il Daspo urbano

Il comitato di quartiere della Foce a Genova denuncia un gruppo di antifascisti per le continue proteste contro Casapound. Secondo gli abitanti, le manifestazioni hanno provocato tensioni e fastidi ai residenti, con episodi di insulti e blocchi stradali. L’associazione ha presentato una richiesta di Daspo urbano per evitare che i manifestanti tornino a disturbare la tranquillità del quartiere. Le accuse ufficiali sono violenza privata, istigazione a delinquere e disturbo della quiete pubblica. La vicenda si sta approfondendo nelle autorità locali.

E' alta la tensione nel quartiere della Foce, a Genova, al centro di un dibattito pubblico e politico legato alla presenza della sede di Casapound. Gli attivisti di Genova Antifascista, con crescente regolarità, organizzano da tempo manifestazioni di protesta per chiederne la chiusura. Dopo l’ultima manifestazione di sabato, l’intervento della sindaca di Genova Silvia Salis, il comitato che rappresenta alcuni dei residenti torna al contrattacco, depositando una denuncia querela contro i responsabili della pagina Facebook Genova Antifascista. L’azione legale – che segue un esposto depositato meno di un mese fa – è stata formalizzata in queste ore dalla rappresentante del comitato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, comitato di quartiere denuncia antifascisti per le continue manifestazioni contro Casapound, chiesto il Daspo urbano Leggi anche: L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha chiesto approfondimenti. Derby a Genova, trasferta vietata? Leggi anche: Giovani tra abbandono scolastico, Neet e disagio economico: le mappe di Genova quartiere per quartiere Genova, Antifascisti contro la sede di CasaPound Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Consiglio comunale del 10 febbraio; Sicurezza stradale in Val Bisagno: confronto tra comitati e istituzioni; Casapound, il comitato residenti della Foce denuncia Genova antifascista; Vanchiglia, il comitato di quartiere si organizza per Askatasuna: Torniamo in piazza il 25 aprile. Casapound, il comitato residenti della Foce denuncia Genova antifascistaIl Comitato spontaneo dei residenti della zona di via Montevideo, nel quartiere della Foce a Genova, ha presentato una denuncia alla Procura di Genova contro l'associazione Genova antifascista e ha ch ... rainews.it Foce, il comitato dei residenti denuncia Genova Antifascista: esposto in Procura per le manifestazioni contro CasaPoundAccusati i promotori dei presidi di violenza privata e minaccia aggravata. Inoltre hanno richiesto l’identificazione dei responsabili, il divieto di avvicinamento e il Daspo urbano per tutelare sicure ... lavocedigenova.it In occasione della festa di San Valentino, i volontari del Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana sono stati presenti ai Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico cittadino, con il progetto "LoveRED". L’iniziativa ha rappresentato un momento di sensibil - facebook.com facebook