25 aprile Vannacci | Vado al mare non mi riconosco in ‘Bella ciao’ e tiritere antifasciste

Il 25 aprile, anniversario della liberazione, continua a suscitare reazioni diverse tra le persone coinvolte. Di recente, un generale ha dichiarato di voler andare al mare e ha affermato di non riconoscersi nelle canzoni e nelle celebrazioni antifasciste, come “Bella ciao”. La ricorrenza, che risale a 81 anni fa, resta un tema di discussione acceso nel dibattito pubblico e politico.

(Adnkronos) – Il 25 aprile resta, nel dibattito pubblico e politico, nonostante gli 81 anni trascorsi, una ferita per alcuni ancora aperta. In attesa che le piazze si riempiano -come ogni anno- di bandiere e canti partigiani, c’è chi rivendica il "diritto a una memoria diversa" che non si adegua "alla narrazione unilaterale della storia". Il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervistato dall'AdnKronos, è uno di quelli che vorrebbe cambiare quella 'storia': "Vorrei una riconciliazione vera, capace di onorare tutti i caduti, al di là delle divise, di chi era partigiano o repubblichino, di chi era da una parte o dall'altra".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Vannacci: "Ciao Lega, vado da solo". Salvini deluso: "La parola è sacra" Dalle "strade antifasciste" agli antagonisti: il percorso dei cortei del 25 aprileAccanto alle cerimonie istituzionali e alle sfilate in piazza dei collettivi antifascisti, tra le manifestazioni per celebrare l'anniversario della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La provocazione di Vannacci:Io di casa a Napoli come a Salò; Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra | Come festeggio il 25 Aprile?; Presentato il partito di Vannacci a Napoli: Il Governo ci insegue, siamo noi la vera destra. Remigrazione vuol dire ritornare al proprio paese. 25 aprile, Vannacci: Vado al mare, non mi riconosco in 'Bella ciao' e tiritere antifascistePer il generale 'i partigiani volevano un’Italia soggiogata da una dittatura comunista che facesse riferimento a Stalin' ... adnkronos.com Vannacci contro tutti: 25 aprile? Ecco cosa festeggio ioIl Generale Roberto Vannacci si è espresso sul 25 aprile dando alcune risposte destinate a far parlare l'ambiente politico e non solo. newsmondo.it Campi Flegrei. . NAPOLI, VANNACCI INAUGURA LA SEDE DI FUTURO NAZIONALE, POCHE ORE PRIMA UN ATTO VANDALICO - facebook.com facebook Sul 25 aprile, Vannacci si vergogni e chieda scusa ai nostri padri e madri costituenti, che hanno permesso anche a lui di diventare europarlamentare. x.com