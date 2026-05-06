A Firenze, alcuni docenti si sono radunati davanti alla sede della Regione Toscana per uno sciopero indetto da organizzazioni sindacali. La protesta ha coinvolto insegnanti che si oppongono ai test Invalsi, alle condizioni di precariato e a ciò che definiscono come una crescente militarizzazione delle scuole. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di lunedì 6 maggio e ha visto la partecipazione di diverse decine di insegnanti.

Firenze, 6 maggio 2026 - Docenti in presidio davanti la sede della Regione Toscana a Firenze in occasione dello sciopero della scuola indetto da Cobas e Usb Scuola per manifestare contro il test invalsi, il precariato e la "militarizzazione della scuola". Silvana Vacirca, insegnante di scuola media di primo grado e delegata Cobas scuola ha spiegato che i testi Invalsi "sono estremamente dannosi perché non dicono nulla e non sono serviti a correggere nessuna delle storture della scuola italiana, oltre ad essere anche molto costosi". Per i manifestanti sono diverse le questioni aperte nel mondo della scuola. "C'è la questione del recupero salariale - continua Vacirca - perché nonostante i rinnovi contrattuali che ci sono stati, abbiamo avuto degli aumenti ma inferiori a quello che si è perso in potere d'acquisto negli ultimi 10-20 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze i docenti in presidio contro precariato e test Invalsi

Scuola, sit-in davanti Regione Toscana: In 10 anni perso il 30% del potere d'acquisto

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