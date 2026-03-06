Sciopero scuola 6 e 7 maggio | i Cobas indicono la mobilitazione contro i quiz Invalsi il precariato e l’Autonomia differenziata

Il sindacato Cobas ha annunciato uno sciopero della scuola che si terrà il 6 e 7 maggio, coinvolgendo insegnanti e personale scolastico. La mobilitazione si concentra contro le prove Invalsi, chiedendo miglioramenti salariali, assunzioni e l’implementazione del ruolo unico. La decisione interessa le scuole di tutto il paese e si svolge in concomitanza con altre iniziative di protesta.