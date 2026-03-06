Sciopero scuola 6 e 7 maggio | i Cobas indicono la mobilitazione contro i quiz Invalsi il precariato e l’Autonomia differenziata
Il sindacato Cobas ha annunciato uno sciopero della scuola che si terrà il 6 e 7 maggio, coinvolgendo insegnanti e personale scolastico. La mobilitazione si concentra contro le prove Invalsi, chiedendo miglioramenti salariali, assunzioni e l’implementazione del ruolo unico. La decisione interessa le scuole di tutto il paese e si svolge in concomitanza con altre iniziative di protesta.
Il sindacato Cobas indice lo sciopero della scuola per il 6 e 7 maggio contro le prove Invalsi, rivendicando stipendi adeguati, assunzioni e ruolo unico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sciopero 12 dicembre, il MIM registra il 3,86% di adesioni. La Cgil: “Mobilitazione contro la Manovra, più fondi per scuola e sanità”Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica i risultati provvisori riguardanti le adesioni allo sciopero generale proclamato dalla Cgil.
"Sciopero contro il governo". La mobilitazione flop dei taxi: spaccatura tra sigleLa versione di Giorgia fra giustizia, sicurezza e il Colle: "Hannoun? Gli sono stati stesi tappeti rossi" Mieli strapazza di nuovo Schlein: "Se fate...
