Sciopero scuola 6 e 7 maggio | i Cobas indicono la mobilitazione contro i quiz Invalsi il precariato e l’Autonomia differenziata

Da orizzontescuola.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Cobas ha annunciato uno sciopero della scuola che si terrà il 6 e 7 maggio, coinvolgendo insegnanti e personale scolastico. La mobilitazione si concentra contro le prove Invalsi, chiedendo miglioramenti salariali, assunzioni e l’implementazione del ruolo unico. La decisione interessa le scuole di tutto il paese e si svolge in concomitanza con altre iniziative di protesta.

Il sindacato Cobas indice lo sciopero della scuola per il 6 e 7 maggio contro le prove Invalsi, rivendicando stipendi adeguati, assunzioni e ruolo unico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sciopero 12 dicembre, il MIM registra il 3,86% di adesioni. La Cgil: “Mobilitazione contro la Manovra, più fondi per scuola e sanità”Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica i risultati provvisori riguardanti le adesioni allo sciopero generale proclamato dalla Cgil.

"Sciopero contro il governo". La mobilitazione flop dei taxi: spaccatura tra sigleLa versione di Giorgia fra giustizia, sicurezza e il Colle: "Hannoun? Gli sono stati stesi tappeti rossi" Mieli strapazza di nuovo Schlein: "Se fate...

Tutto quello che riguarda Sciopero scuola.

Temi più discussi: Scioperi marzo 2026 scuola e trasporti, il calendario completo; Scioperi marzo 2026: il calendario completo delle agitazioni sindacali. Il 9 marzo si ferma la scuola; Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Scioperi, le giornate nere di marzo. Lunedì 9 marzo: disagi anche su scuola, sanità e servizi vari.

sciopero scuola 6 eSciopero generale lunedì 9 marzo 2026/ Stop a mezzi pubblici, treni, scuola e sanità: tutte le infoSciopero generale lunedì 9 marzo 2026: tutte le info utili tra i settori coinvolti, le fasce garantite e gli orari dell'agitazione ... ilsussidiario.net

Sciopero 9 marzo 2026, stop a scuole, sanità e trasporti: i servizi che si fermerannoLunedì 9 marzo mobilitazione nazionale indetto dalla Cgil per i diritti delle donne: a rischio scuole, trasporti, sanità e uffici pubblici ... quifinanza.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.