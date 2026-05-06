A Firenze | all’asta la mappa del 1837 che svela la Bolgheri antica

A Firenze è stata messa all’asta una mappa del 1837 che rappresenta l’area di Bolgheri prima della realizzazione del famoso Viale dei Cipressi. La mappa, di grandi dimensioni, mostra dettagli delle terre e dei confini di quel periodo. Non sono stati resi noti i nomi dei proprietari delle terre raffigurate nella mappa, che ora è stata presentata per l’acquisto.

? Cosa scoprirai Come appariva Bolgheri prima della nascita del celebre Viale dei Cipressi?. Chi possedeva le terre documentate in questa mappa monumentale del 1837?. Cosa rivela il disegno di Galli sulla gestione agricola della Gherardesca?. Quanto vale oggi questo raro reperto cartografico messo all'asta a Firenze?.? In Breve Base d'asta fissata a 4.000 euro presso la sede Gonnelli di Via Fra’ Giovanni Angelico 49.. L'agrimensore Giuseppe Galli redasse la pianta su tela di 174 per 144 centimetri.. Il documento mostra i confini di Castagneto e Castiglioncello prima del Viale dei Cipressi.. L'asta si terrà il 19 maggio alle ore 14:00 a Firenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A Firenze: all’asta la mappa del 1837 che svela la Bolgheri antica Notizie correlate Scienza, una pergamena passata ai raggi X rivela la più antica mappa del cielo notturnoDa una pergamena millenaria passata ai raggi X riemerge la più antica mappa del cielo notturno: si tratta di un catalogo con le coordinate delle... Rivoluzione HiP-CT: la mappa 3D totale che svela il corpo umano? Cosa sapere L'ESRF di Grenoble lancerà entro il 2027 la scansione 3D totale tramite tecnologia HiP-CT. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Appartamenti (e box) di Arte in vendita all'asta: per le case si parte da 28mila euro; Raduni Salto con l'asta - Firenze, 13 e 14 Maggio 2026; Arte, boom di capolavori all’asta a New York; In cantina - Pandolfini e Yquem: un viaggio tra assaggi inediti e aste stellari. A Firenze, Gonnelli mette all’asta libri rariTorna l’asta autunnale di Gonnelli dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti. L’appuntamento è da martedì 7 ottobre a giovedì 9 ottobre presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49, a Firenze. I ... exibart.com Galileo, all’asta il libro alluvionato. Gli appunti delle scoperte del genioFIRENZEMiracolosamente salvata dall’alluvione di Firenze del 1966, una rara copia del ’Sidereus Nuncius’ di Galileo Galilei è pronta a tornare sotto i riflettori. Sarà, infatti, il lotto clou ... lanazione.it Buongiorno In A1 code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1 Variante di Valico verso Nord. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. In FiPiLi rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci ver - facebook.com facebook Com’è lontano il mare: i difficili viaggi tra entroterra e costa toscana. Firenze: 12 fermate di treno e un bus per la Versilia x.com