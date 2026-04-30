? Cosa sapere L'ESRF di Grenoble lancerà entro il 2027 la scansione 3D totale tramite tecnologia HiP-CT.. La nuova mappa digitale supererà i limiti della radiologia e dell'attuale Human Organ Atlas.. Entro il 2027 l’ESRF di Grenoble trasformerà la visione medica con una scansione tridimensionale totale del corpo umano, superando i limiti della radiologia tradizionale grazie alla tecnologia HiP-CT. Il progetto mira a creare una mappa digitale completa dell’anatomia umana, un passo avanti rispetto all’attuale Human Organ Atlas sviluppato in collaborazione con l’University College London. Mentre oggi la medicina si concentra sulla riparazione di singoli componenti o sulla gestione estetica delle superfici, questa nuova frontiera scientifica punta a rivelare l’intera complessità biologica interna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione HiP-CT: la mappa 3D totale che svela il corpo umano

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