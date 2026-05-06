A Faenza il Movimento 5 stelle torna a discutere di scuola | ospite il giornalista Peter Gomez

A Faenza, venerdì 8 maggio alle 20.30, presso il Complesso Faventia Sales, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro dedicato alla scuola. Il tema principale sarà il livello dell’istruzione in Italia, con la partecipazione del giornalista Peter Gomez. L’evento mira a discutere le questioni legate al sistema scolastico locale e nazionale, coinvolgendo cittadini e rappresentanti del movimento.

A Faenza, venerdì 8 maggio, a partire dalle 20.30, al Complesso Faventia Sales si torna a parlare di scuola con un focus sullo stato di salute dell'istruzione italiana promosso dal Movimento 5 Stelle della città. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del libro “La pubblica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Faenza, il Movimento 5 Stelle svela la sua lista di 24 candidati: "Partiamo da risultati concreti e nuove sfide"Il Movimento 5 Stelle di Faenza parteciperà alle elezioni amministrative del 2026 con una propria lista composta da ventiquattro candidati. MillenniuM, Peter Gomez presenta il mensile allo Spazio Tadini di MilanoPeter Gomez presenta MillenniuM a Milano, venerdì 20 febbraio alle 18,30 allo Spazio Tadini Casa Museo di via Niccolò Iommelli 24. Contenuti utili per approfondire Movimento 5 Stelle: La Scuola al centro del futuro. Incontro con Alex Corlazzoli e Peter GomezQual' è lo stato di salute della scuola italiana? È ancora il 'motore dell'uguaglianza' previsto dalla Costituzione o si è trasformata in un terreno di propaganda e tagli lineari? Per rispondere a q ... ravennawebtv.it La scuola al centro del futuro: a Faenza incontro con Alex Corlazzoli e Peter Gomez promosso dal M5SVenerdì 8 maggio alle 20.30, nell’Aula 2 del Complesso Faventia Sales di via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, il MoVimento 5 Stelle Faenza organizza ... ravennanotizie.it