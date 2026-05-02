Elezioni a Faenza il Movimento 5 Stelle svela la sua lista di 24 candidati | Partiamo da risultati concreti e nuove sfide

Il Movimento 5 Stelle di Faenza ha annunciato la presentazione di una lista di 24 candidati per le elezioni amministrative del 2026. La formazione politica ha dichiarato di basare la propria candidatura su risultati concreti e nuove sfide da affrontare. La lista sarà composta da rappresentanti scelti per partecipare alla competizione elettorale, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle strategie adottate.

Il Movimento 5 Stelle di Faenza parteciperà alle elezioni amministrative del 2026 con una propria lista composta da ventiquattro candidati. La formazione ribadisce il proprio impegno all'interno della coalizione di campo progressista, a supporto del sindaco Massimo Isola. Questa decisione nasce.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Movimento Cinque StelleDario La ForgiaSimone AndrianiGiovanni Daniele BinettiFelicia CagnettaFabio De CandiaChiara De GennaroAnna Maria De PalmaLucia Del VescovoAlessandra... Elezioni 2026, lista MoVimento 5 Stelle e Controcorrente: tutti i candidati al consiglio comunalePresentata ufficialmente la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo, espressione del percorso politico condiviso tra... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elezioni, la corsa di Apicella Binni per Faenza: Nuove case popolari e navette elettriche per lavoratori. M5S Faenza si presenta alle elezioni amministrative 2026 con una propria lista di 24 candidatiIl MoVimento 5 Stelle di Faenza si presenta alle elezioni amministrative 2026 con una propria lista di 24 candidati, all’interno della coalizione di campo ... ravennanotizie.it Fanta Faenza, il gioco delle elezioni tra bonus e malus: «Ogni politico oggi è un meme»Elezioni comunali a Faenza, c'è un fantasy game come il Fanta Sanremo: bonus e malus ai candidati. «Ogni politico oggi è un meme». ravennaedintorni.it