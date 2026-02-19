MillenniuM Peter Gomez presenta il mensile allo Spazio Tadini di Milano
Venerdì 20 febbraio alle 18,30, Peter Gomez presenta il nuovo numero di MillenniuM allo Spazio Tadini di Milano. L’evento si svolge presso il Casa Museo di via Niccolò Iommelli 24, dove Gomez parlerà delle storie più recenti e delle inchieste pubblicate sulla rivista. Il giornalista coinvolgerà il pubblico con aneddoti e approfondimenti sui temi trattati. L'appuntamento è aperto a tutti gli interessati, che potranno anche scoprire le novità della rivista nel dettaglio.
Peter Gomez presenta MillenniuM a Milano, venerdì 20 febbraio alle 18,30 allo Spazio Tadini Casa Museo di via Niccolò Iommelli 24. Il direttore del mensile parlerà di giornalismo e inchieste a partire dal numero "Dio è con noi", dedicato al peso crescente del fanatismo religioso nella politica e nelle grandi crisi mondiali, dagli Usa di Trump all' estrema destra israeliana al fondamentalismo islamico.
