A Faenza fa tappa Un campione per amico | tra gli ospiti in piazza Adriano Panatta e Ciccio Graziani
A Faenza si svolge l’evento “Un campione per amico”, che vede la partecipazione di figure note nel mondo dello sport. Tra gli ospiti presenti in piazza Adriano sono stati annunciati il tennista e il calciatore, che si sono uniti ai giovani delle scuole locali. La manifestazione, il cui calendario è stato recentemente diffuso dalla sede nazionale del Coni a Roma, coinvolge testimonial di rilievo e si svolge in diverse città italiane.
Nella sede nazionale del Coni, a Roma, nei giorni scorsi è stato reso noto il calendario della manifestazione “Un campione per amico”, iniziativa che coinvolge alcuni testimonial d’eccezione dello sport e le scuole dei comuni dove l’evento fa tappa. Nel corso del tour previsto per il 2026, gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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