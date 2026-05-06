A Faenza fa tappa Un campione per amico | tra gli ospiti in piazza Adriano Panatta e Ciccio Graziani

A Faenza si svolge l’evento “Un campione per amico”, che vede la partecipazione di figure note nel mondo dello sport. Tra gli ospiti presenti in piazza Adriano sono stati annunciati il tennista e il calciatore, che si sono uniti ai giovani delle scuole locali. La manifestazione, il cui calendario è stato recentemente diffuso dalla sede nazionale del Coni a Roma, coinvolge testimonial di rilievo e si svolge in diverse città italiane.