A Civitavecchia le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana

A Civitavecchia si terranno le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso organizzate dalla Croce Rossa Italiana. L’evento si svolgerà domenica 10 maggio 2026 in piazzale Pietro Guglielmotti 7. La manifestazione coinvolgerà partecipanti provenienti dalle diverse province della regione, che si sfideranno in prove pratiche e simulazioni di intervento. La giornata prevede attività di formazione e dimostrazioni di tecniche di primo soccorso aperte al pubblico.

Civitavecchia, 6 maggio 2026 – Domenica 10 maggio 2026, in piazzale Pietro Guglielmotti 7, Civitavecchia ospiterà le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso. L’importante iniziativa formativa, organizzata da Croce Rossa Italiana e realizzata in collaborazione con il Comune, con l’Autorità di Sistema Portuale, con la Capitaneria di Porto e con la Polizia Locale, vedrà protagonisti gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori provenienti da tutto il Lazio, impegnati in prove pratiche che simuleranno situazioni di emergenza. I ragazzi saranno chiamati a dimostrare competenze di primo soccorso, capacità di collaborazione e prontezza decisionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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