A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa Italiana

A Orbetello è prevista per domenica 29 marzo la quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso organizzate dalla Croce Rossa Italiana. L'evento si rivolge a studenti giovani e coinvolge diverse squadre che si sfideranno in prove pratiche e teoriche. La manifestazione si svolgerà nella giornata e si terrà in una location dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione sulla sicurezza.

Orbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa Italiana, in programma domenica 29 marzo. Il progetto è rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e ha l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, della prevenzione e della cittadinanza attiva. In Toscana, tutte le attività correlate sono state coordinate dallo staff del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana. Per l’edizione 2026 si registra un incremento significativo della... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa Italiana Articoli correlati Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le OlimpiadiLe Olimpiadi Invernali Milano-Cortina vedono in campo anche la Croce Rossa Italiana, con un imponente dispositivo di supporto che coinvolge oltre... Aggiornamenti e notizie su A Orbetello le Olimpiadi del primo... Temi più discussi: IV edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana in Toscana; La Croce Rossa ringrazia il Comune di Orbetello per il supporto alle Olimpiadi di Primo Soccorso; Case popolari: il Comune pubblica la graduatoria provvisoria. Ecco come consultarla. Studenti in gara per imparare a salvare vite: la Maremma ospita le Olimpiadi di primo soccorsoStudenti della Toscana protagonisti ad Orbetello, in provincia di Grosseto, per le Olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa ... grossetonotizie.com Sfida tra studenti per imparare a salvare vite umane: con la Croce Rossa al via le olimpiadi di primo soccorsoORBETELLO – Domenica 29 marzo torna in Toscana, con numeri in forte crescita, uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla formazione dei giovani studenti: le Olimpiadi di primo soccorso del ... msn.com Accademia del Pizzocchero: grande serata tra pizzoccheri e bilancio positivo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 x.com Accademia del Pizzocchero di Teglio, medaglia d'oro delle Olimpiadi - facebook.com facebook