Croce Rossa porta a Piacenza le Olimpiadi regionali del soccorso

A Piacenza si svolgerà una manifestazione di due giorni dedicata al soccorso, organizzata dalla Croce Rossa. Durante l’evento, verranno simulate interventi di emergenza con scenari realistici, per mettere alla prova le capacità di risposta delle squadre coinvolte. La manifestazione rappresenta una occasione per esercitarsi in situazioni che riproducono possibili emergenze quotidiane. La sede dell’evento sarà a Piacenza e coinvolgerà diverse squadre di soccorso della regione.

Sarà ospitata a Piacenza la due giorni del Soccorso, dedicata alla simulazione di interventi di emergenza, con scenari che riprodurranno situazioni assolutamente verosimili. L’appuntamento sarà nel centro della città, in piazza Cavalli e zone adiacenti, i prossimi sabato 18 e domenica 19 aprile.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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