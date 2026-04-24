Basket i migliori under 13 della Toscana a San Vincenzo per la 17esima edizione del trofeo Carloni

A San Vincenzo si terrà la 17esima edizione del trofeo ‘Fosco Carloni’, un torneo dedicato ai ragazzi under 13 della Toscana. L’evento si svolgerà nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 aprile e vedrà in campo alcune delle più promettenti giovani promesse del basket regionale. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e crescita per i giovani atleti coinvolti.

Un palcoscenico di grande basket giovanile. Sabato 25 e domenica 26 aprile San Vincenzo ospiterà la 17esima edizione del trofeo ‘Fosco Carloni’, tradizionale appuntamento dedicato ai migliori cestisti under 13 della Toscana. In campo 12 squadre – 8 maschili e 4 femminili – per un totale di 144.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Fasano riaccende i riflettori: al via il bando per la 17esima edizione del festival "Di scena"FASANO - Il sipario sta per alzarsi nuovamente sulla diciassettesima edizione del festival nazionale di teatro “Di scena a Fasano”, un appuntamento... Leggi anche: La Camminata nerazzurra torna il 7 giugno: è la 17esima edizione Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Basket, i migliori under 13 della Toscana a San Vincenzo per la 17esima edizione del trofeo Carloni; Calcio, successo dell'oratorio San Vincenzo dei Paoli al torneo regionale Acli 2025-2026; Ultimi spiccioli di stagione regolare in serie C di basket, i Dragons attesi dall’ultimo impegno; San Vincenzo, arrestato 35enne: dovrà scontare la pena residua in carcere. Luminarie in onore di San Vincenzo Martire. Acate (RG). Buongiorno facebook