A cena con la scienza | il programma dell’edizione 2026

Venerdì 10 aprile prenderà il via l’edizione 2026 di “A cena con la scienza”, il ciclo di incontri di divulgazione scientifica promosso da Confagricoltura e Agriturist che quest'anno prevede un programma particolarmente ricco: sei titoli caratterizzati da una coppia di parole che ne introduce l'argomento. Si comincerà con un tema che interessa tutti: La salute e il tempo: come cambierà il sistema sanitario? Riuscirà a trovare un equilibrio fra qualità del servizio, contenimento dei costi, nuove tecnologie, gratuità per i pazienti e invecchiamento demografico? Seguirà Scienza e Cultura: lungamente considerata di serie B rispetto a quella umanistica, la cultura scientifica fa ormai parte a pieno titolo dei cosiddetti giacimenti culturali del nostro paese; una risorsa preziosa e tuttavia non facile da valorizzare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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