Tagliano la testa a Giorgia Meloni spunta la ghigliottina alla festa per bambini Il gioco scatena la polemica | Collezionali tutti – Il video

Durante il Carnevale popolare nel parco delle Caprette di Reggio Emilia, il centro sociale Casa Bettola ha organizzato un gioco con una ghigliottina di cartone raffigurante la testa di Giorgia Meloni. Il “gioco” è stato ripreso in un video che ha rapidamente circolato sui social, scatenando polemiche. La scena ha suscitato reazioni di varia natura tra gli spettatori presenti alla festa.

Al Carnevale popolare del parco delle Caprette di Reggio Emilia, sabato 28 febbraio, il centro sociale Casa Bettola ha allestito un gioco che ha scatenato rapidamente il giro dei social: una ghigliottina di cartone con la sagome della testa di Giorgia Meloni. Oltre alla premier italiana, ci sono altri leader internazionali a finire decapitati. Ci sono Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán, Vladimir Putin ed Elon Musk. A decidere il “condannato” di turno, una sorta di ruota della fortuna, con tanto di scritta «Collezionali tutti». La reazione di FdI contro Casa Bettola. Il video del “gioco” è stato ripreso e rilanciato dai profili social di Fratelli d’Italia, che ha usato l’episodio per sferrare un attacco diretto al centro sociale. 🔗 Leggi su Open.online

