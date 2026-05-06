A Caritas La Ricerca e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII la gestione del Polo di via Landi
Un raggruppamento temporaneo d’impresa formato da Caritas Diocesana, Fondazione La Ricerca e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII si occuperà della gestione del Polo di via Landi. Questa alleanza tra enti del Terzo Settore è stata costituita nell’ambito di un percorso di co-programmazione e co-progettazione promosso dal Comune di Piacenza. La collaborazione mira a garantire la gestione dell’area, coinvolgendo diverse realtà del territorio.
E' il raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da Caritas Diocesana come capofila, Fondazione La Ricerca e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, la rete di soggetti di Terzo Settore che assicurerà, nel quadro del percorso di co-programmazione e co-progettazione attivato dal Comune di Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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