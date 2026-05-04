Domenica 10 maggio torna anche ad Arezzo Bimbimbici

Domenica 10 maggio si svolgerà ad Arezzo la manifestazione Bimbimbici, un evento dedicato alle famiglie e ai bambini. La giornata prevede percorsi in bicicletta nel centro cittadino e attività rivolte ai più giovani. La manifestazione si ripete ogni anno e coinvolge diverse associazioni locali. La partecipazione è aperta a tutti e l’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta tra i più piccoli.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio, una città più sicura e a misura di bambine e bambini Domenica 10 maggio 2026 torna anche ad Arezzo Bimbimbici, la storica manifestazione nazionale promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da oltre vent’anni porta nelle città italiane migliaia di bambine e bambini in bicicletta per affermare un messaggio semplice ma fondamentale: le strade devono essere sicure, accessibili e vivibili per tutti, a partire dai più piccoli. L’iniziativa, organizzata da FIAB Arezzo – Amici della Bici, sarà una gioiosa pedalata collettiva per le vie cittadine, ma soprattutto un momento pubblico per richiamare l’attenzione su un tema centrale: il diritto dei bambini a muoversi in sicurezza nei percorsi quotidiani, in particolare casa-scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 10 maggio torna anche ad Arezzo Bimbimbici Notizie correlate Torna a Modena il Buk Festival sabato 9 e domenica 10 maggio(Adnkronos) – Torna Modena BUK Festival, con la sua XIX edizione sabato 9 e domenica 10 maggio, nel cuore della città: il Chiostro di San Paolo... L’Ardita festeggia 10 anni: ad Arezzo torna il grande ciclismo vintageArezzo si prepara ad accogliere, dal 27 al 29 marzo, la decima edizione de L’Ardita, affiancata dalla ormai consolidata ArezzoGravel, evento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Domenica 10 maggio torna anche ad Arezzo BimbimbiciArezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio, una città più sicura e a misura di bambine e bambini Domenica 10 maggio 2026 torna anche ad Arezzo Bimbimbici, la storica manifestazione nazionale promossa ... lanazione.it Bimbimbici 2026 a RussiDomenica 10 maggio, pedalata collettiva lungo le vie di Russi. Iscrizioni dalle ore 14 in Piazza Dante, partenza alle ore 15 ... ravenna24ore.it