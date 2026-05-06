A Bari la mostra Schiavitù e tratta | vite spezzate fra Africa e Americhe

A Bari, presso la Casa delle Culture, sarà aperta dal 11 al 29 maggio una mostra intitolata “Schiavitù e tratta: vite spezzate tra Africa e Americhe”. L’esposizione presenta documenti, fotografie e oggetti legati alla storia della tratta degli schiavi e alle conseguenze del traffico di esseri umani tra i continenti africano e americano. La mostra intende offrire un approfondimento su questo capitolo storico attraverso materiali provenienti da diverse fonti.

Da lunedì 11 maggio a venerdì 29 maggio la Casa delle Culture di Bari ospiterà la mostra “Schiavitù e tratta: vite spezzate tra Africa e Americhe. Una ricostruzione storica”, curata da un gruppo di storici e antropologi, coordinata e realizzata dalla Biblioteca Amilcar Cabral del Comune di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lutto a Capaccio: due vite spezzate, la comunità si unisceLa comunità di Capaccio Paestum si prepara a piangere due giovani vite spezzate in un tragico evento avvenuto a Montecorice, nel Salernitano. Cutro: 94 vite spezzate, l’appello a non dimenticareUn impegno concreto La commemorazione a Cutro, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, è stata un momento di raccoglimento ma anche di impegno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Castello Svevo di Bari, arte e devozione per San Nicola: in mostra le Bottiglie della Manna; L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 1°al 3 maggio; Bari, al Museo Nicolaiano la mostra Flusso di Fede e Umanità: San Nicola tra spiritualità e fotografia contemporanea; La forma e la fiducia: a Bari si chiude una mostra di grande successo. A Bari la mostra antologica Volto, Verso di Corrado Veneziano a Palazzo StaritaBARI - Sarà inaugurata a Bari la mostra antologica Volto, Verso dell’artista Corrado Veneziano, ospitata a Palazzo Starita dal 13 maggio al 14 giugno 2026. L’anteprima per la stampa è fissata per ma ... giornaledipuglia.com Castello Svevo di Bari, in mostra le bottiglie della manna di San NicolaDal 5 maggio al 5 luglio al Castello Svevo di Bari le bottiglie della manna di San Nicola recuperate dai Carabinieri TPC. pugliapress.org Telesveva. . Omicidio Lello Capriati a Bari, dalle intercettazioni sarebbe stato ucciso per le liti dei figli #bari #cronaca #omicidio #indagini - facebook.com facebook