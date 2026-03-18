A Capaccio Paestum la comunità piange due giovani vittime di un grave incidente avvenuto a Montecorice nel Salernitano. Le persone si stanno raccogliendo per rendere omaggio alle vite spezzate, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda senza ancora comunicare dettagli ufficiali. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti, che si uniscono nel dolore.

La comunità di Capaccio Paestum si prepara a piangere due giovani vite spezzate in un tragico evento avvenuto a Montecorice, nel Salernitano. Domani, 18 marzo, il sindaco Gaetano Paolino ha emanato un’ordinanza per proclamare ufficialmente il lutto cittadino, chiedendo ai residenti e alle attività commerciali di osservare un comportamento rispettoso. Le esequie si svolgeranno in due momenti distinti: alle ore 10 per Michele Pirozzi nella chiesa Madre Divina Provvidenza a Ponte Barizzo, e nel pomeriggio alle 15 per Maria Magliocco presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Pisciotta. L’unità del territorio di fronte alla perdita. Il dolore collettivo si manifesta attraverso gesti simbolici precisi, come l’abbassamento delle bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio fissato per le ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a Capaccio: due vite spezzate, la comunità si unisce

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