Cutro | 94 vite spezzate l’appello a non dimenticare

A Cutro si ricorda una tragedia che ha coinvolto molte persone, lasciando un segno profondo nella comunità. La cerimonia di commemorazione si è svolta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, attirando l’attenzione di chi desidera mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. È stato un momento di riflessione e di promesse per il futuro.

Un impegno concreto. La commemorazione a Cutro, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, è stata un momento di raccoglimento ma anche di impegno concreto. Gianmichele Bosco, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha ricordato le 94 vittime del naufragio del 2023, tra cui molti bambini, sottolineando che dietro ogni numero ci sono volti, nomi, storie, famiglie. Donne e uomini che non cercavano privilegi, ma dignità, ha affermato, richiamando l’attenzione sul valore umano delle persone che hanno perso la vita. Bosco ha trasformato il ricordo in un appello politico e civile, affermando che la memoria non può avere vita breve. A distanza di tre anni, ci siamo ritrovati su quella stessa spiaggia dove intervennero i primi soccorsi, per ribadire che ricordare non è un atto simbolico, ma una responsabilità civile e politica, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

