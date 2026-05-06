A 28 anni dal tragico incidente a Cervia si ricordano i tre giovani carabinieri scomparsi

Questa mattina a Savio di Cervia si sono svolte le cerimonie per il 28esimo anniversario della morte di tre giovani carabinieri, deceduti nel 1998 in un incidente stradale. Sono state deposte due corone di fiori: una al monumento dedicato ai militari, inaugurato nel 2015, e l’altra in un’altra località vicina. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini.

Per commemorare il 28esimo anniversario della tragica morte di tre giovani carabinieri che nel 1998 persero la vita in un incidente stradale, questa mattina a Savio di Cervia sono state deposte due corone di fiori, la prima al monumento dedicato ai tre carabinieri, inaugurato nel 2015, e la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Tragico incidente a Brescia, muore motociclista di 28 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Perde la vita dopo lo schianto mentre andava al lavoro Non ce l’ha fatta Francesco Viola, 28 anni, originario di Cazzago San... Tragico incidente in moto: la vittima è Francesco Viola, aveva soli 28 anniNon ce l’ha fatta Francesco Viola, 28enne di Cazzago San Martino, il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto di questa mattina. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026: Cervia protagonista della partenza della nona tappa, domenica 17 maggio; ‘Collanine colorate’ apre negozio estivo in corso Mazzini; Vent'anni da vescovo per monsignor Ghizzoni. Il 28 aprile la Messa di ringraziamento a San Vitale, nel giorno della dedicazione della basilica; Cervia aderisce al Maggio Europeo. Dal 5 al 15 iniziative in tutta la città -. ARTEVENTO CERVIA presenta il suo 1° weekend nel segno degli 800 anni dalla morte di San Francescopoliticamentecorretto.com - ARTEVENTO CERVIA presenta il suo 1° weekend nel segno degli 800 anni dalla morte di San Francesco ... politicamentecorretto.com Sei di cervia se................. - facebook.com facebook #5maggio 1463: #Venezia acquista da Mattosello Malatesta, Signore di Cesena, la città di #Cervia e le sue saline “obbligandosi di corrispondergli, a titolo di canone, annui ducati d’oro 4000”. Nel giugno 1467 la rendita sarà estinta con una cessione di beni p x.com