Tragico incidente in moto | la vittima è Francesco Viola aveva soli 28 anni

Un incidente in moto si è verificato questa mattina in una località della provincia, coinvolgendo un giovane di 28 anni. La vittima, residente in un comune vicino, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche ma è deceduta poco dopo. L’incidente ha attirato l’attenzione dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che stanno eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica.

Non ce l’ha fatta Francesco Viola, 28enne di Cazzago San Martino, il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto di questa mattina. Il giovane è morto poco dopo il trasporto in ospedale, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.L’incidente si è verificato oggi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it La famosa muore a soli 25 anni in un tragico incidente: poi la notizia da brividi sul padreLa notizia si è diffusa nel giro di poche ore sui social e nei media, lasciando dietro di sé una scia di sgomento. Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e autoScarperia e San Piero (Firenze), 1 marzo 2026 – Ancora un tragico scontro sul passo del Giogo.