6 maggio alle 21 le campane del Friuli ricorderanno le vittime del terremoto

Il 6 maggio alle 21, le campane del Friuli suoneranno per ricordare le vittime del terremoto del 1976. In quell'occasione, l’Arcidiocesi di Udine ha programmato una cerimonia che si terrà nelle chiese della regione. La data segna l’anniversario del sisma che colpì il territorio e provocò numerosi danni e perdite umane. La commemorazione coinvolgerà diverse località, con momenti di riflessione e preghiera pubblica.

Nell’esatto anniversario del sisma del 1976, ossia mercoledì 6 maggio, l’Arcidiocesi di Udine invita le Collaborazioni pastorali – anche quelle dei territori che nel 1976 non furono direttamente colpiti dal terremoto – a celebrare una preghiera di suffragio per le vittime e, contemporaneamente, a ringraziare il Signore per la solidarietà ricevuta dopo il sisma. Previsto un suono di campane alle 21. Quella di Udine è davvero una Chiesa che “ringrazia e non dimentica”. Dopo la grande Santa Messa di domenica 3 maggio a Gemona, per l’anniversario esatto del sisma – ossia mercoledì 6 maggio – saranno le singole comunità le protagoniste del suffragio e del ricordo.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - 6 maggio alle 21 le campane del Friuli ricorderanno le vittime del terremoto Notizie correlate Diocesi Udine: stop campane tra le 21 e le 7 del mattinoUDINE – Niente più rintocchi notturni delle campane nelle chiese dell’Arcidiocesi di Udine: dal 19 aprile, terza domenica di Pasqua, entrerà infatti... Terremoto in Friuli, 50 anni dopo: formazione nazionale del MIM tra memoria e prevenzione. Il 5 maggio Valditara a VenzoneIn occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alle 21 il rintocco della memoria: le campane del Friuli ricordano le vittime del sisma; Friuli, dramma e orgoglio. Quando per ricostruire vinse la partecipazione; Cinquant’anni dal terremoto in Friuli, Messa con l’Arcivescovo in San Fedele; Ero lì. Friuli, 50 anni dal terremoto. Accadde Oggi – 50 anni dal terremoto del Friuli: l’Orcolat del 6 maggio 1976 e la rinascita del NordestA 50 anni dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, il ricordo dell’Orcolat: 990 vittime, oltre 100mila sfollati e il Modello Friuli della ricostruzione ... firstonline.info 50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it CINQUANT'ANNI FA IL TERREMOTO IN FRIULI / A mezzo secolo dall’Orcolat, oggi le massime cariche istituzionali celebrano la rinascita di una terra: programma solenne tra il Consiglio regionale straordinario, la memoria delle vittime e la mostra del Messag - facebook.com facebook Friuli, 50 anni dopo: il modello della rinascita #Confindustria #Udine ricorda il #terremoto del 1976 e il ruolo decisivo delle #imprese: dalla tragedia un esempio di resilienza, sviluppo e visione per il futuro Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine: " x.com