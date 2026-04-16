A partire dalla terza domenica di Pasqua, il 19 aprile, le campane delle chiese dell’Arcidiocesi di Udine non suoneranno più tra le 21 e le 7 del mattino. La decisione è stata annunciata con un decreto firmato dall’arcivescovo. Questa modifica riguarda tutte le chiese della diocesi e si applica senza eccezioni, eliminando i rintocchi notturni già dalle ore serali.

UDINE – Niente più rintocchi notturni delle campane nelle chiese dell’Arcidiocesi di Udine: dal 19 aprile, terza domenica di Pasqua, entrerà infatti in vigore il nuovo decreto firmato dall’arcivescovo, mons. Riccardo Lamba, che fissa il divieto di suono tra le 21 e le 7 del mattino, con alcune eccezioni legate a tradizioni plurisecolari e a particolari ricorrenze liturgiche. Il provvedimento, come si è appreso oggi da una nota della diocesi, è stato deciso dopo approfondimenti tra gli organismi diocesani e su richiesta di sacerdoti del clero udinese. Insieme con questo provvedimento, è stato emanato e diffuso anche un secondo decreto dedicato alla disciplina delle esequie cristiane.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Diocesi Udine: stop campane tra le 21 e le 7 del mattino

Notizie correlate

Raccolta del vetro a Rosignano, dal 4 maggio stop al porta a porta: tornano le 'campane'Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A Udine stop alle campane di notte nelle chiese della diocesi; Stop alle campane di notte: le nuove regole nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Udine; Elezioni in Ungheria, aperti i seggi; Personal trainer ucciso a Foggia, pm ‘sospetti si addensano su uomo in bici’.

Diocesi: Udine, due decreti arcivescovili regolano il suono delle campane e le celebrazioni delle esequieA partire da domenica 19 aprile, entreranno in vigore due nuovi decreti firmati dall’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba. La promulgazione giunge su richiesta dei preti e dopo riflessioni e con ... agensir.it

A Udine stop alle campane di notte nelle chiese della diocesi(ANSA) - UDINE, 15 APR - Niente più rintocchi notturni delle campane nelle chiese dell'Arcidiocesi di Udine: dal 19 aprile, terza domenica di Pasqua, entrerà infatti in vigore il nuovo decreto firmato ... gazzettadiparma.it

Nuove disposizioni liturgiche nell’Arcidiocesi di Udine - facebook.com facebook

A Udine stop alle campane di notte nelle chiese della diocesi. Dal 19 aprile nuove regole su rintocchi ed esequie cristiane #ANSA x.com