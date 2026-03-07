il noir sbarca in valdarno incontro con marco vichi

Oggi a Castelfranco Piandiscò si terrà un incontro alle 18 presso la Biblioteca Ilaria Alpi con Marco Vichi, in occasione della manifestazione Scrittori in Circolo. L'evento prevede una presentazione pubblica del suo ultimo lavoro nel genere noir, con un focus sul suo ruolo di autore e sui temi trattati nelle sue opere. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Oggi appuntamento alla Biblioteca Ilaria Alpi di Castelfranco Piandiscò alle ore 18 per un nuovo appuntamento d i Scrittori in Circolo. Qui sarà ospite Marco Vichi con il suo «Notti nere». Un’avventura del commissario Bordelli Guanda 2025. Notti nere. L’eterna lotta tra il Bene e il Male a colpi di inganni e di tranelli, le prove da superare per sconfiggere il buio e arrivare alla luce, un mondo magico che in realtà rifletteva il mondo vero. Chi è che decideva cos’era il Bene e cos’era il Male? Come si faceva a riconoscerli? Siamo nel Giugno 1970. Tutta l’Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della Nazionale di calcio ai Mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

