Arezzo il 19 marzo 2026, annuncia due eventi in programma ad Anghiari con la partecipazione di Marco Vichi e Luca Sommi. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della cittadina e vedranno coinvolti gli autori in sessioni di presentazione e discussione. I dettagli suggetti riguardano il programma e le modalità di accesso, che saranno comunicati nelle prossime settimane.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Si avvicina l'appuntamento con due eventi imperdibili in programma ad Anghiari, all’Auditorium Mascagni, luogo in cui la letteratura d’autore prenderà vita grazie alla Rete Documentaria Aretina, alla Biblioteca Comunale di Anghiari e al Comune di Anghiari, con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo. Due gli incontri in calendario nell’ambito della rassegna “Scrittori in Circolo”. - Sabato 21 marzo alle ore 16:00 protagonista sarà Marco Vichi, che presenterà “Notti nere”, il ritorno del commissario Bordelli in un noir ricco di mistero, tensione e atmosfere intriganti. - Martedì 24 marzo alle ore 18:00 sarà la volta di Luca Sommi, autore di “Solo amore”, un manifesto in difesa degli animali arricchito da una poesia di Erri De Luca, occasione di riflessione sul rapporto tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Vichi e Luca Sommi ad Anghiari

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