5 Culture Festival

Si svolge il 5 Culture Festival, un evento dedicato alle culture indoeuropee, tra cui quella celtica, norrena e indiana. La manifestazione comprende workshop, seminari, conferenze, esibizioni di musica e danza, attività di tiro con l'arco, danze irlandesi e balli scozzesi. È presente anche un'area dedicata allo yoga, un mercatino con prodotti come l'idromele, e spazi dedicati ai bambini, offrendo una varietà di attività per tutti i partecipanti.

Festival di Culture Indoeuropee, nello specifico cultura Celtica, Norrena e Indiana con workshop, seminari, conferenze, esibizioni di Musica&Danza, tiro con l'arco, Danze Irlandesi, Area Yoga, balli scozzesi, Area Market, idromele, attività per bambini e molto altro ancora.Saranno tre giorni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Moncada Kamote Festival 2026 | District 5 Notizie correlate Leggi anche: 'Misca Festival feat Pulsar' allo Zò Centro Culture Contemporanee Alto Adige: l’Albania anima il festival delle culture e lingue? Cosa scoprirai Quali sono i 20 eventi previsti tra Bolzano, Laives e Merano? Come cambierà il tessuto sociale locale grazie a questo scambio? Chi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 5 Culture Festival 8-9-10 maggio; Paesaggi dell’Arte 2026: a Tarquinia torna il festival tra musica e culture; Comicon Napoli 2026: il programma dell’International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare; La Federico II porta la ricerca al COMICON. FLAG Queer Culture Festival 2024 Roma: date, orari, programma, ospiti e bigliettiMancano ormai pochi giorni al via del FLAG Queer Culture Festival 2024 di Roma. Arrivata alla sua quinta edizione, la rassegna proporrà dibattiti, proiezioni di film, presentazioni di libri e ... tag24.it Foligno, Viaggio tra arte e digitale con C.r.e.a. Cultura FestivalArte, educazione e innovazione. È questa la ricetta del Festival internazionale C.R.E.A. Cultura, giunto alla sua quarta edizione, pronto ad animare la città da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio, per una ... corrieredellumbria.it COMICON Napoli International Pop Culture Festival 2026 si è concluso con numeri da record. Ecco le date della prossima edizione. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook