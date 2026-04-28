' Misca Festival feat Pulsar' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Sabato 2 maggio 2026, a partire dalle ore 15.00, appuntamento allo Zò Centro Culture Contemporanee con il workshop e l'esibizione dal titolo 'Misca2 feat. Pulsar Closing Party'. MISCA2 è un festival DIY nato per creare connessioni sincere e uno spazio libero in cui la musica possa esprimersi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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