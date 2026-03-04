Caso Garlasco parla Andrea Sempio | Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera La gente mi chiede i selfie

Durante la trasmissione Incidente Probatorio – Speciale Garlasco, trasmessa sul Canale 122 – Fatti di Nera, Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha commentato come il caso sia diventato una sorta di soap opera per il pubblico, con molte persone che gli chiedono selfie. La vicenda ha riacceso il dibattito sui media e sull’attenzione riservata alla vicenda giudiziaria.

Il caso Garlasco riaccende il dibattito mediatico. Durante la trasmissione Incidente Probatorio – Speciale Garlasco, in onda sul Canale 122 – Fatti di Nera, è tornato a parlare Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o Alberto Stasi. Al centro della discussione, la metamorfosi del delitto in una storia mediatica. “Questa storia ha dato spazio a tantissima gente, anche a una fetta di internet di poter partecipare al dibattito. Abbiamo persone valide e persone che hanno capito che è l’argomento che tira e quando l’argomento tira tu puoi dire qualunque cosa perché per il pubblico è diventata una soap opera, ci sono tanti elementi che continuano a uscire e mantengono vivo l’interesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

